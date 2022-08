Conference League - L'Antwerp à la veille d'un défi bouillant à Istanbul : "Un objectif à atteindre"

L'Antwerp affrontera les Turcs de Basaksehir lors des barrages de la Confrence League, jeudi soir au stade Fatih Terim d'Istanbul. Le retour aura lieu une semaine plus tard au Bosuil.

Le Diable Rouge Nacer Chadli, ainsi que Lucas Biglia et Stefano Okaka, passés par Anderlecht, ainsi qu'Ahmed Touba (ex Club de Bruges et OHL) et l'ancien international allemand Mesut Özil, évoluent dans le club détenu par le président turc Erdogan. Chadli n'affrontera toutefois pas les Anversois car le milieu de terrain n'est pas apte et donc absent de la sélection. Basaksehir, 4e du dernier championnat turc, avait éliminé le Club de Bruges au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions il y a cinq ans. Le club a débuté son championnat avec un bilan de 4 points sur 6 alors que le Great Old de Mark van Bommel trône en tête avec 4 victoires en autant de sorties. Le matricule N.1, qui a l'avantage de disputer le retour à domicile, est arrivé à Istanbul après un long voyage et y sera privé de Vincent Janssen, suspendu, ainsi que de Michel-Ange Balikwisha, Viktor Fischer et Anthony Valencia, tous blessés. "La préparation n'a pas été idéale mais c'est comme ça", a dit Mark van Bommel à la Gazet van Antwerpen mercredi en conférence de presse. Malgré ça, l'actuel leader de D1A veut absolument atteindre la phase de groupes. "Nous avons un objectif à atteindre." (Belga)