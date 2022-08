Coup d'Etat en Birmanie - La junte espère de "bons résultats" de la visite de l'émissaire de l'ONU

La junte birmane espère obtenir de "bons résultats" avec la visite de l'émissaire des Nations unies Noeleen Heyzer, que son chef Min Aung Hlaing va recevoir pour la première fois, a déclaré mercredi le porte-parole de l'armée au pouvoir.

"Nous espérons avoir de bons résultats" des réunions programmées à Naypyidaw, a indiqué Zaw Min Tun lors de son briefing à la presse hebdomadaire. Il a confirmé qu'une rencontre était prévue dans l'après-midi avec le chef de la junte Min Aung Hlaing et le ministre des Affaires étrangères Wunna Maung Lwin. Interrogée dans la matinée par l'AFP sur l'éventualité de rendre visite à l'ancienne dirigeante déchue Aung San Suu Kyi, à l'isolement dans une prison de la capitale, Noeleen Heyzer n'a pas fait de commentaire. L'envoyée spéciale du Secrétaire général "va aborder la situation qui se dégrade et les préoccupations immédiates, aussi bien que d'autres enjeux prioritaires de son mandat", a indiqué l'ONU lundi. Les Nations unies et l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) ont mandaté chacun un émissaire pour trouver une solution diplomatique à la crise qui ravage la Birmanie depuis le coup d'État du 1er février 2021. (Belga)