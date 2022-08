Cynthia Bolingo présente sur 400m, le Brésilien Alison Dos Santos sur 400m haies

Cynthia Bolingo, sur 400m, et le Brésilien Alison Dos Santos, champion du monde du 400m haies, viennent s'ajouter aux têtes d'affiche du Mémorial Van Damme prévu le vendredi 2 septembre au stade Roi Baudouin à Bruxelles, ont annoncé les organisateurs mercredi.

Après un début d'année miné par une grave blessure qui lui a fait manquer les Mondiaux en salle en mars et ceux d'Eugene le mois dernier, Bolingo participe actuellement à l'Euro à Munich où elle disputera jeudi soir la finale du 400m. Sur le tour de piste du Mémorial Van Damme, elle aura notamment adversaires la Kényane Mary Moraa, médaillée de bronze du 800m aux Mondiaux d'Eugene, et la Néerlandaise Lieke Klaver, quatrième lors de ces mêmes Mondiaux. Sur le 400m haies messieurs, le Brésilien Alison Dos Santos, champion du monde à Eugene, a lui aussi confirmé sa présence au meeting bruxellois, avant-dernière manche de la Ligue de Diamant. "A Eugene il y a quelques semaines, il avait entre autre battu Karsten Warholm, signant en prime le troisième meilleur temps de l'histoire. Dos Santos sera donc à n'en pas douter l'une des attractions de ce Mémorial", ont précisé les organisateurs. L'organisation du meeting a également annoncé qu'un séminaire au sujet de la diversité et de l'inclusion dans le sport sera organisé le mercredi 31 août à 15h00. Différents acteurs du sport belge interviendront durant ce séminaire dont Kim Gevaert, Isaac Kimeli, Carole Bam, Lola Mansour et Cynthia Bolingo. (Belga)