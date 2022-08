Le débutant Ethan Hayter favori au maillot vert

À partir de vendredi, les sprinteurs se disputeront les victoires d'étapes mais aussi le maillot vert du classement par points sur les routes de la Vuelta. Le Britannique Ethan Hayter (INEOS Grenadiers) fait figure de favori alors qu'il vivra son premier Tour d'Espagne.

La Vuelta a modifié les règles de la bataille pour le maillot vert en 2021, permettant aux coureurs de glaner davantage de points lors des vraies étapes de sprint (50, 30 ou 20) et donc moins pendant les autres. En 2019 et 2020, le vainqueur du classement général Primoz Roglic avait également enfilé le maillot vert mais avec ce changement, le Néerlandais Fabio Jakobsen a remporté le classement par points en 2021. L'organisation espère revoir un vrai sprinteur sur le podium cette année. Plusieurs des meilleurs spécialistes ne seront toutefois pas au départ de la Vuelta, qui offrira cinq opportunités de sprint. Le grand favori pour le maillot vert semble être le débutant Ethan Hayter de l'équipe INEOS Grenadiers. Il n'est pas le plus rapide dans un sprint sur terrain plat mais il a le profil pour grappiller des points également lors des étapes de montagne, contrairement au Belge Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Le Danois Mads Pedersen (Trek-Segafredo), qui dispute un deuxième grand tour cette saison, et l'Irlandais Sam Bennett (BORA-hansgrohe) font également partie des outsiders, tout comme l'Allemand Pascal Ackermann (UAE Emirates) et l'Australien Kaden Groves (BikeExchange - Jayco), qui va faire ses débuts dans une course de trois semaines. (Belga)