Le Standard libère Felipe Avenatti

Le Standard a annoncé mercredi avoir mis fin, d'un commun accord, au contrat de son attaquant Felipe Avenatti. L'Uruguayen de 29 ans, qui a enchaîné les prêts depuis plus d'un an et demi, n'entrait visiblement pas dans les plans de Ronny Deila, le nouvel entraîneur des Rouches.

Felipe Avenatti était arrivé au Standard en 2019 en provenance de Bologne qui l'avait prêté à Courtrai lors de l'exercice 2018-2019. Il avait été prêté ensuite à l'Antwerp lors de la seconde partie de la saison 2021-2022. La saison dernière, il a d'abord été envoyé à l'Union Saint-Gilloise avant de finir l'exercice au Beerschot, toujours cédé sur base locative. Avenatti aura disputé 40 matches avec les Liégeois, marquant 5 buts et délivrant 1 assist. Malgré une expérience prometteuse à Courtrai avant de rejoindre Sclessin, l'imposant attaquant n'est jamais parvenu à s'imposer au Standard. (Belga)