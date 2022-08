Nina Hespel veut prendre du plaisir lors de sa demi-finale du 400m haies

Nina Hespel a partagé sa joie mercredi après sa qualification pour les demi-finales du 400m haies des championnats d'Europe d'athlétisme, grâce au repêchage. "Aller en finale est impossible, donc je pourrai en profiter encore plus jeudi", a déclaré l'athlète de 22 ans.

Alignée dans la première série, Hespel a pris la 5e place en 56.72, à 64 centièmes de son record personnel en 56.08 établi le 26 juin à Gentbrugge. Ce chrono lui a permis d'être repêchée au temps et de terminer avec le 10e temps des 24 engagées. "J'étais déjà très heureuse d'être ici aux championnats d'Europe", a-t-elle réagi après sa course. "Je n'étais pas trop nerveuse et je me suis amusée. J'ai fait de mon mieux. C'était un objectif d'atteindre les demi-finales, je suis très heureuse d'y être arrivée." "Je suis toujours partie trop lentement lors de mes dernières courses", a-t-elle analysé. "C'est pour ça que je n'ai plus répété mes meilleurs chronos de début de saison. Donc j'ai vraiment fait attention à ça, je suis partie vite. Je passe vraiment mal la septième haie, j'étais un peu à court de rythme à cause de ça. J'ai pu me relever et bien finir, mais j'ai perdu du temps." Nina Hespel abordera sa demi-finale sans pression. "Atteindre la finale est complètement impossible. J'espère franchir tous les obstacles demain et réaliser le meilleur temps possible. Et ce sera un pur plaisir, c'est fantastique que je sois en demi-finale des championnats d'Europe." La détentrice du record national Paulien Couckuyt et Hanne Claes, 4e des précédents championnats d'Europe à Berlin, seront également en demi-finale du 400m haies jeudi (à partir de 11h55). Elles visent toutes les deux une place en finale. (Belga)