Philip Milanov a souffert de la chaleur aux Championnats d'Europe d'Athlétisme

Philip Milanov n'a pas dissimulé sa déception mercredi après son élimination en qualifications du lancer du disque des championnats d'Europe d'athlétisme à Munich, en Allemagne. Le Belge a terminé à la 15e place après un lancer à 61m04. Les températures élevées l'ont gêné.

"J'ai fait un bon échauffement et c'est habituellement l'annonce d'une bonne performance", a-t-il expliqué. "Mais ça n'a pas été le cas cette fois. Nous avons commencé notre compétition avec un peu de retard car le système qui enregistre nos lancers ne fonctionnait pas. Ce n'est pas très agréable. Et puis il y a eu la chaleur. J'en ai aussi souffert ces derniers jours en Belgique. Mes jambes gonflent. Pendant les lancers, on est aussi constamment au soleil. J'ai du mal avec ça. Dans de telles circonstances, je ne suis pas à 100%." Philip Milanov a remporté des médailles lors de championnats majeurs par le passé, comme l'argent aux championnats du monde à Pékin en 2015 et à l'occasion des championnats d'Europe à Amsterdam en 2016. Mais le Belge ne parvient plus à répéter ces performances. Il avait aussi été éliminé en qualifications aux Mondiaux d'Eugene le mois dernier. "Mes lancers n'étaient pas bons aujourd'hui", a-t-il admis. "Je suis déçu. Je suis venu ici pour faire mieux. À l'entraînement, j'ai fait deux très bons lancers il y a quelques jours. C'est dommage, mais je n'abandonne pas." (Belga)