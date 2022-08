Tour d'Espagne - Alpecin-Deceuninck avec Tim Merlier sur la Vuelta

Alpecin-Deceuninck visera les victoires d'étape avec Tim Merlier sur le Tour d'Espagne (WorldTour) après la sélection dévoilée mercredi par l'équipe ProTeams belge.

Après avoir participé au Tour d'Italie et au Tour de France en 2021, Merlier, 29 ans, disputera sa première Vuelta. Le champion de Belgique, qui rejoindra Quick Step en 2023, sera entouré de Jimmy Janssens, Xandro Meurisse, Lionel Taminiaux, Gianni Vermeersch, le Néerlandais Oscar Riesebeek et les Australiens Robert Stannard et Jay Vine. Dimanche dernier, Merlier a pris la médaille de bronze lors de la course en ligne des championnats d'Europe à Munich en Allemagne. Le Tour d'Espagne débute le vendredi 19 août à Utrecht aux Pays-Bas et se termine le dimanche 11 septembre à Madrid. (Belga)