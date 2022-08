Asile et migration - Manche: plus de 250 migrants secourus ces derniers jours

La préfecture maritime de la Manche a indiqué jeudi avoir orchestré les secours pour 254 candidats à l'exil vers l'Angleterre, en déroute dans la Manche ces quatre derniers jours, signe que les départs continuent à se multiplier.Selon la préfecture, 533 tentatives de traversée en bateau vers l'Angleterre, impliquant 18.763 migrants, ont été recensées sur les sept premiers mois de l'année. Ce chiffre est en hausse de plus de 50% par rapport à la même période en 2021, année déjà record, où 12.100 personnes avaient été comptabilisés. Le 14 août, un patrouilleur de la marine nationale a secouru 63 naufragés. La nuit suivante, c'est un patrouilleur des garde-côtes des douanes françaises qui a secouru 40 personnes. Mardi 16 août au soir, un canot de la Société nationale de sauvetage en mer (SNSM) de Dunkerque a été mobilisé pour ramener à terre 50 passagers d'une embarcation clandestine en déroute. Et dans la nuit du 16 au 17, le patrouilleur de la Marine nationale a porté secours à 62 personnes, tandis qu'un remorqueur de sauvetage en a récupéré 39 autres. Les traversées clandestines périlleuses de la Manche, une des voies maritimes les plus fréquentées au monde, sont devenues une source régulière de tensions entre Paris et Londres, notamment depuis le Brexit. (Belga)