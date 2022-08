Buenos Aires: dans la rue, la protestation s'étend contre le coût de la vie

Plusieurs milliers de personnes ont paralysé mercredi le centre de Buenos Aires, lors de manifestations aux messages distincts contre le coût de la vie, la mobilisation s'élargissant à des secteurs proches du gouvernement.La plus importante manifestation, aux abords du Parlement, a rassemblé plusieurs milliers de personnes à l'appel de syndicats, dont la grande CGT (Confédération générale du Travail), traditionnellement alliés du gouvernement péroniste de centre-gauche. Cette marche visait, selon les organisateurs, à "défendre le gouvernement et dénoncer ceux qui prennent le pain de la bouche des travailleurs", fustigeant en particulier les "entrepreneurs spéculateurs" accusés d'attiser l'inflation dans laquelle l'Argentine s'enlise (46,2% depuis janvier, 71% sur un an). La présence en masse de la CGT -dont certains secteurs avaient participé à des mobilisations ces derniers mois, contre le FMI notamment- est perçue par les observateurs comme un signal de mal-être généralisé face à l'érosion du pouvoir d'achat, jusque dans le camp des soutiens du pouvoir. "L'inflation a atteint des niveaux intolérables qui pulvérisent le pouvoir d'achat de tous les travailleurs", déclarait un communiqué de la CGT avant la marche, évitant de critiquer le gouvernement mais estimant que "la gravité de la situation appelle des solutions urgentes et profondes". Des syndicats proches du pouvoir "dénoncent l'inflation, mais le gouvernement est complice, car il n'a rien fait", a déclaré à l'AFP Juan Carlos Giordano, dirigeant du Front de Gauche. Ces organisations de gauche, à forte capacité de mobilisation de rue mais sans réel poids politique, réclament notamment une hausse drastique du salaire minimum, de 45.540 pesos (325 dollars au change officiel) à 105.000 pesos (744 dollars), et des primes pour les plus vulnérables. (Belga)