Championnats européens - Déception pour Delphine Nkansa et Imke Vervaet, éliminées en demi-finale du 200m

Delphine Nkansa et Imke Vervaet n'ont pas pu cacher leur déception après leur élimination en demi-finale du 200m de l'Euro d'athlétisme jeudi à Munich.

"J'ai couru la plus mauvaise course de mon Euro", a reconnu Nkansa, 4e de sa demi-finale en 23.28. "J'avais bien commencé ma course mais techniquement, ce n'était pas suffisant. Je visais un chrono sous les 23 secondes mais j'en étais loin. C'est un peu comme sur ma finale sur 100m. Je vais essayer de vite tourner le bouton pour me concentrer sur les séries du relais 4x100m vendredi." "C'est un peu décevant", a reconnu Vervaet, 6e de sa demi-finale en 23.48. "Je ne veux pas mettre la faute sur la pluie, je n'étais simplement pas dans le rythme. Je dois analyser ce qui n'a pas été. J'ai encore manqué de vitesse dans le virage. Je vais maintenant me concentrer sur les Cheetahs. Je ne sais pas si je vais courir les séries vendredi. Nous verrons bien mais j'en ai envie." (Belga)