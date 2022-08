Championnats européens - Nafi Thiam renouvelle son titre européen sur l'heptathlon, Noor Vidts au pied du podium

Nafi Thiam est sacrée championne d'Europe de l'heptathlon pour la deuxième fois de suite lors des championnats d'Europe d'athlétisme, disputés dans le cadre de la 2e édition des championnats européens à Munich, jeudi en Allemagne. Noor Vidts termine elle à la quatrième place.

En tête après les six premières épreuves jeudi matin, Thiam a assuré son titre dans le 800 m jeudi soir en prenant la 10e place avec un chrono de 2:17.95. Quatrième avant le double tour de piste, Vidts n'a elle pas réussi à monter sur le podium malgré sa 2e place sur le 800m en 2:09.63. Au classement, Thiam s'impose avec 6.628 points devant la Polonaise Adrianna Sulek (6.532) et la Suissesse Annik Kalin qui a battu son record national avec 6.515 points. Noor Vidts termine quatrième avec 6.467 points. Championne du monde pour la deuxième fois de sa carrière le mois dernier à Eugene, Thiam décroche cette fois son deuxième titre continental de rang après celui conquis à Berlin en 2018. La Namuroise est également double championne olympique à Rio en 2016 et à Tokyo en 2021. (Belga)