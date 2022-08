Conference League - Périlleux déplacements pour Anderlecht et l'Antwerp sur la route vers l'Europe

Le Sporting d'Anderlecht, en déplacement en Suisse chez les Young Boys, et l'Antwerp, dans l'antre stambouliote du Basaksehir, devront bien négocier leur déplacement respectif lors de la manche aller des barrages de la Conference League afin de préserver leur chance de qualification pour la phase de groupes.

Le RSCA lancera les hostilités sur le coup de 19h, sur la pelouse du Wankdorf Stadium de Berne. Les Anderlechtois, pas inquiétés au tour précédent par les Estoniens de Paide, pourront compter sur le déjà incontournable attaquant portugais Fabio Silva pour tenter de signer un résultat probant avant le retour prévu dans une semaine à Saint-Guidon. Troisièmes du défunt championnat suisse, les Young Boys ont débuté leur parcours au 2e tour et ont écarté successivement les Lettons du FK Liep?ja et les Finlandais du KuPS, sans encaisser le moindre but. Anderlecht, battu à ce stade de la compétition l'an dernier par Vitesse, a l'ambition de retrouver la scène européenne pour la première fois depuis la saison 2018-2019. Dans la foulée, l'Antwerp débutera son match contre les Turcs de Basaksehir à 19h45 dans le stade Fatih Terim d'Istanbul. Basaksehir, 4e du dernier championnat turc, avait éliminé le Club de Bruges au 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions il y a cinq ans. Le club a débuté son championnat avec un bilan de 4 points sur 6 alors que le Great Old de Mark van Bommel trône en tête avec 4 victoires en autant de sorties. Le matricule N.1, qui a l'avantage de disputer le retour au Bosuil jeudi prochain, sera privé de Vincent Janssen, suspendu, ainsi que de Michel-Ange Balikwisha, Viktor Fischer et Anthony Valencia, tous blessés. (Belga)