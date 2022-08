Diego Ulissi gagne la 3e étape du Tour du Limousin devant Greg Van Avermaet

Diego Ulissi (UAE Emirates) a remporté la troisième étape du Tour du Limousin cycliste (2.1) disputée sur 181,7 km entre Donzenac à Malemort jeudi en France. L'Italien, 33 ans, a devancé Greg Van Avermaet qui espérait renouer avec le succès près de trois ans après sa dernière victoire à Montréal en septembre 2019.

Pour sa 44e victoire en carrière, la 2e cette année après le GP Industria en mars, Diego Ulissi a devancé dans un sprint à onze Greg Van Avermaet, 2e, mais aussi l'Espagnol Alex Aranburu (Movistar), 3e. Vainqueur la veille, Aranburu conserve son maillot de leader au classement général. Sur un parcours au profil un peu plus accidenté avec notamment le Col de Vertougit (cat.1, 4,2km, 6,3%) à 40km de l'arrivée, trois hommes ont fini par se retrouver à l'avant dont Dimitri Claeys (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) qui accompagnait deux coureurs de la Groupama-FDJ, le Français Valentin Madouas et le Luxembourgeois Kevin Geniets. Madouas a profité du Col de Vertougit pour filer seul devant poursuivi par Claeys et son équipier italien Lorenzo Rota. Un groupe de dix coureurs en contre avec les principaux favoris, le maillot jaune et Greg Van Avermaet est cependant revenu à 15 bornes de Malemort pour se diriger vers l'arrivée. Malgré des derniers kilomètres très confus, Ulissi s'est montré le plus rapide au sprint. Cette 55e édition du Tour du Limousin s'achève vendredi à Limoges au terme d'un dernier tronçon de 174,8 km au départ de Saint-Laurent-sur-Gorre. (Belga)