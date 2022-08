DP World Tour - Thomas Pieters deuxième après le premier tour du Czech Masters

Auteur d'un premier tour en 65 coups, Thomas Pieters s'est classé deuxième du D+D Real Czech Masters de golf, comptant pour le DP World Tour et doté d'1.750.000 d'euros, jeudi sur le parcours de l'Albatross golf-club de Vysoky Ujezd, en Tchéquie.

Vainqueur du tournoi en 2015 et 2019, l'Anversois a signé cinq birdies sur les neuf premiers obstacles avant d'encaisser un bogey sur le dixième trou. Directement après, Pieters a aligné quatre nouveaux birdies et s'est même retrouvé en tête du classement avant le dernier trou. Mais il a manqué son envoi et a vu la balle disparaître dans l'eau, ce qui lui a coûté un autre bogey. Avec son score de 65 coups, Pieters, qui s'est montré le meilleur au Masters du Portugal à la fin de l'année dernière et au Championship d'Abou Dhabi au début de celle-ci, compte un coup de plus que le Sud-Africain Louis De Jager. Il a réalisé un premier tour sans faute de 64 coups, égalant le record du parcours, établi par Pieters en 2019. Nicolas Colsaerts, qui a bouclé ce premier tour en 74 coups, se retrouve en 103e position. (Belga)