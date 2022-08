Julian Alaphilippe espère que "la roue va tourner" durant la Vuelta

Vendredi, Julian Alaphilippe (Quick-Step Alpha Vinyl) aura la tâche de rouler derrière Remco Evenepoel lors du contre-la-montre par équipe de la 1re étape du Tour d'Espagne mais le double champion du monde français voit déjà plus loin sur cette Vuelta. "Je suis motivé pour faire de bonnes choses et apporter ma pierre à l'édifice", a confié Alaphilippe jeudi en conférence de presse.

Lors du chrono vendredi à Utrecht aux Pays-Bas, Alaphilippe devrait prendre beaucoup de vent car il sera placé derrière Remco Evenepoel dont la position aérodynamique le protège. "Priez pour moi", a souri 'Alaf'. "Je vais avoir beaucoup de mouches qui vont venir s'écraser contre la visière de mon casque." Le double champion du monde compte bien profiter de la Vuelta pour retrouver le sourire après une saison compliquée. "Il ne faut pas perdre courage. Ce n'est pas simple de courir de cette façon car vous voulez faire honneur au maillot arc-en-ciel. J'espère que la roue va tourner durant cette Vuelta, que je peux finir sans chute ou autre problème et que l'équipe ne peut connaître que des succès. Je suis motivé pour faire de bonnes choses et apporter ma pierre à l'édifice." Alaphilippe a également réagi après les critiques de Patrick Lefevere, le manager du 'Wolfpack' qui a reproché à son coureur d'avoir roulé sa saison 2021 en fonction des Mondiaux et qu'il attend de bonnes performances du Français sur la Vuelta. "Je ne sais pas ce qu'il a dit mais il y a toujours de la pression pour un coureur comme moi. Il y a toujours beaucoup d'attentes et j'y suis habitué. Je continue à m'entraîner dur et j'espère que la chance sera de mon côté lors de cette Vuelta", a conclu Alaphilippe. (Belga)