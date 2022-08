Légère collision entre deux vraquiers au large d'Ostende, aucun blessé

Deux vraquiers de grande taille sont entrés en collision jeudi après-midi dans la zone de mouillage située au large d'Ostende, sans faire de blessé, a indiqué un porte-parole de l'Agence des Services maritimes et côtiers (MDK).L'incident s'est produit vers 14h35 dans la zone d'ancrage appelée Wandelaar. Selon le porte-parole de la MDK, Peter Van Camp, l'un des vracquiers, le "Joy", battant pavillon du Libéria, était à l'ancre lorsqu'il a été heurté à basse vitesse par l'autre navire, le "Maritsa", enregistré à Chypre. Aucun membre d'équipage n'a été blessé dans cette collision. Les vraquiers impliqués ont subi des dommages à la tôle et à la peinture, tandis qu'une chaloupe aurait également été endommagée. La police maritime a été chargée de l'enquête sur les causes de la collision. (Belga)