Lize Broekx et Hermien Peters, 2e après tirage au sort: "un cas de figure très rare"

Lize Broekx et Hermien Peters ont finalement terminé à la deuxième place de leur série du K2 sur 500 m à l'Euro de kayak sprint, jeudi à Munich, à l'occasion des Championnats européens. La différence avec leurs concurrentes allemandes était si ténue que la photo finish n'a pas été en mesure de les départager, ce qui a contraint le jury à laisser le sort décider des vainqueurs, qualifiés directement pour la finale, au contraire des deuxièmes, qui filent en demi-finale.

"En kayak, les chronos sont mesurés jusqu'au millième de seconde", explique l'ancien kayakiste Bob Maesen, manager high performance au Comité Olympique et Interfédéral Belge (COIB). Mais le temps des Belges, officiellement établi à 1:44.968, est rigoureusement le même que celui des Allemandes. "Le règlement prévoit dans ce cas qu'une nouvelle course doit être organisée une heure plus tard entre les deux équipes concernées. C'est une tâche difficile. Les deux équipes ont refusé. Il a donc été décidé de tirer les vainqueurs au sort. Et c'est l'Allemagne qui a gagné. Les Allemandes vont donc directement en finale. Un tel tirage au sort est très rare, je n'avais jamais vécu cela. Pour nos filles, c'est dommage mais elles ont fait une très belle course. Et elles seront en confiance vendredi pour les demi-finales", poursuit Bob Maesen. La Belgique sera donc en demi-finales vendredi à 11h40, soit à peine deux heures et demie plus tard que la série du K4 sur 500m (à 9h15) à laquelle les deux Belges prennent part avec Camille Dewaele et Amber Van Broekhoven. (Belga)