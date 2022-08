Transfert record pour les Wolves, qui attirent le Portugais Matheus Nunes

Les Wolves ont annoncé, dans la nuit de mercredi à jeudi, le transfert de l'international portugais Matheus Nunes. Le milieu de terrain de 23 ans aurait coûté la bagatelle de 45 millions d'euros selon la presse anglaise, un nouveau record pour le club de Premier League. Nunes a paraphé un contrat de cinq ans, assorti d'une option pour une sixième.

Né à Rio de Janeiro, au Brésil, Matheus Nunes a été formé au Portugal, où il est arrivé à l'âge de 12 ans. Passé d'abord par Estoril, il a rejoint le Sporting en 2019. Depuis lors, il a joué 101 matches, compilant 8 buts et 9 assists. Champion du Portugal en 2021, il a aussi remporté deux Coupes de la Ligue et une Supercoupe. Appelé pour la première fois par Fernando Santos en octobre 2021, Matheus Santos compte désormais 8 apparitions et 1 but avec l'équipe nationale portugaise. (Belga)