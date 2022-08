Keegan Bradley prend la tête du BMW Championship de golf après le premier tour

Keegan Bradley occupe la tête du BMW Championship de golf (PGA Tour/15.000.000 dollars) après le premier tour jeudi à Wilmington aux Etats-Unis.

Bradley, 36 ans, a rendu une carte de 64 coups avec huit birdies et un bogey. L'Américain compte un coup d'avance sur l'Australien Adam Scott. L'Irlandais Shane Lowry et les Américains Harold Varner et Justin Thomas suivent eux à la troisième place à deux coups de Bradley. Le BMW Championship fait partie de la finale de la FedExCup qui a lieu en trois tournois: le FedEx St. Jude Championship, le BMW Championship et le Tour Championship. Le top 125 du classement PGA dispute le FedEx St. Jude Championship dont le top 70 joue le BMW Championship. Les 30 meilleurs à l'issue de ce tournoi joueront ensuite le Tour Championship. (Belga)