Les quatre relais belges, britanniques, allemands et néerlandais qualifiés

La Belgique, la Grande-Bretagne, l'Allemagne et les Pays-Bas sont les quatre seules nations à avoir qualifié leurs quatre relais (4x100 messieurs et dames et 4x400m messieurs et dames) pour les finales lors de l'Euro d'athlétisme après les séries disputées vendredi à Munich.

Sur le 4x100m messieurs et dames et le 4x400m messieurs, la Belgique s'est qualifiée au temps tandis que les Belgian Cheetahs, le relais 4x400m féminin, se sont qualifiées à la place. Les Belgian Falcons ont eux battu le record de Belgique du 4x100m masculin en 38.73. La Grande-Bretagne est la seule nation qui a qualifié l'ensemble de ses relais à la place. Pour l'Allemagne, seul le relais 4x400m féminin a dû être repêché au temps. Côté néerlandais, c'est le relais 4x100m féminin qui a été repêché grâce à son chrono. (Belga)