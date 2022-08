Quatorze Belgian Cats, sans Meesseman ni Allemand, pour le début de leur préparation

Quatorze Belgian Cats vont aborder les deux premiers matchs de préparation de la Belgique en vue de la Coupe du monde de basket féminin, samedi et dimanche contre la Serbie, championne d'Europe. Ce sera sans Emma Meesseman ni Julie Allemand, engagées en playoffs de la WNBA avec leur franchise de Chicago Sky.

Le premier match est prévu à Louvain samedi (20h30) et le second à Malines au Winketkaai (16h00). Les Belges ont entamé leur campagne de préparation pour la Coupe du monde qui se jouera du 22 septembre au 1er octobre à Sydney. Le sélectionneur français Valéry Demory a repris dans son effectif Hind Ben Abdelkader, Antonia Delaere, Kyara Linskens, Becky et Billie Massey, Julie Vanloo, Elise Ramette, Maxuella Lisowa, Heleen Nauwelaers, Marie Vervaet, Laure Resimont, Ine Joris, Serena-Lynn Geldof et Morgane Armant. Hanne Mestdagh a annoncé mettre un terme à sa carrière internationale. Sa soeur, Kim Mestdagh a mis elle sa carrière entre parenthèses alors que Jana Raman est devenue maman pour la première fois en mai dernier. (Belga)