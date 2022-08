Suède: deux blessés dans une fusillade dans un centre commercial

Deux personnes ont été blessées vendredi dans une fusillade en fin d'après-midi dans un centre commercial de Malmö, dans le sud de la Suède, a indiqué la police à l'AFP."Nous estimons que le danger immédiat est terminé", a déclaré une porte-parole de la police. La police a annoncé avoir arrêté une personne soupçonnée d'avoir tiré. La police considère l'attaque comme un "incident isolé en lien avec les milieux criminels" et exclut la motivation terroriste. Selon les autorités régionales de santé, les deux personnes blessées seraient un homme et une femme, cette dernière se trouvant dans un état grave. L'état de gravité dans lequel se trouvait la deuxième personne n'a pas été spécifié. Selon les témoignages recueillis par les médias locaux, une personne aurait ouvert le feu aléatoirement sur les personnes présentes dans le centre commercial, une information que la police n'a pas confirmé. En juillet, la ville de Copenhague au Danemark et située à une trentaine de kilomètres de Malmö, avait également été le théâtre d'une fusillade dans un centre commercial, qui avait fait trois morts. (Belga)