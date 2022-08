Timothy Herman en finale du javelot: "J'ai hâte d'en profiter malgré les soucis de dos"

Timothy Herman a décroché la 12e et dernière place qualificative pour la finale du concours du javelot des championnats d'Europe d'athlétisme, vendredi à Munich. Son meilleur essai mesuré à 77m20 a permis à l'octuple champion de Belgique de s'inviter à la table des meilleurs Européens.

Herman était un peu ému après coup. "Je vais beaucoup apprécier la finale de dimanche. J'ai vraiment hâte d'y être", a déclaré Herman, qui disputera à 31 ans la première finale de sa carrière dans un grand championnat. "Aujourd'hui, j'ai donné tout ce que je pouvais. J'ai renoncé à mon dernier lancer, car j'étais déjà sûr de la finale. C'était bien sûr bienvenu." Herman peut profiter d'un peu de repos supplémentaire. Il est vrai qu'il souffre du dos depuis un moment. "Cela me dérange toujours, mais je parviens à dépasser la douleur", a-t-il expliqué. "Cet Euro est une opportunité que je ne pouvais pas manquer. C'est dommage que je ne sois pas à cent pour cent, mais je vais faire de mon mieux dimanche. On va s'amuser dans ce magnifique stade olympique. J'espère pouvoir lancer 80 mètres en finale et nous verrons ensuite où je me classerai." Son record personnel est de 80m48 et remonte au 30 mai 2019 à Heusden-Zolder. "J'ai pensé lors de mon premier lancer aujourd'hui que je n'étais pas loin. J'y avais mis toute ma force, mais la pointe du javelot s'est baissée. J'ai donc perdu quelques mètres." Pour Herman, sa place de finaliste à l'Euro a une signification très particulière. Il y a 68 ans, en 1954, son grand-père Frans Herman atteignait la finale du 5000 m aux Championnats d'Europe à Berne. Il avait terminé à la sixième place. (Belga)