WRC - Rallye d'Ypres - Thierry Neuville a roulé "avec de meilleurs réglages" vendredi après-midi

Thierry Neuville (Hyundai i20) est apparu avec un grand sourire dans la zone média vendredi à l'issue de la première journée du rallye d'Ypres, la 9e des 13 manches du championnat du monde WRC. Le Saint-Vithois est en tête du classement général.

Avec Neuville et Tänak, Hyundai occupe les deux premières places confirmant un petit mieux enregistré en Estonie et en Finlande. "Ce matin était difficile et je n'ai vraiment pas pu aller plus vite", a analysé Neuville. "Cette après-midi, nous avions de meilleurs réglages, donc la voiture allait beaucoup mieux. J'espère continuer dans la même veine samedi et je veux progresser davantage au cours de la journée." La météo a été le sujet de discussion entre les équipes vendredi. Elle a eu son influence sur le choix des pneus et par conséquent sur le déroulement de la course. Hyundai a fait le bon choix. "L'équipe météo a fait un travail fantastique. Ils ont passé l'après-midi à faire des analyses. Il y avait une mise à jour après chaque spéciale, nous étions donc parfaitement informés. Il était important de la suivre de près. Ils nous ont toujours donné les bonnes informations." Neuville mène mais avec à peine 2.5 secondes d'avance sur son coéquipier Ott Tänak. L'Estonien a également connu une bonne deuxième partie de la première journée. "Cette après-midi, ça s'est passé un peu plus facilement", a reconnu Tänak. "Globalement, la voiture était plus stable, mais la confiance totale dans la voiture n'est pas encore là, donc vous ne pouvez pas aller à cent pour cent. Disons juste que je conduis à 90 %. C'est aussi une course piégeuse. Mais à part ça, nous avons eu une bonne après-midi, régulière. Heureusement, il n'a pas plu. Notre équipe météo a fait un travail fantastique". (Belga)