Alexia Bertrand se déclare candidate ministre-présidente à Bruxelles en 2024

La cheffe de groupe MR au parlement bruxellois, Alexia Bertrand, s'est clairement déclarée samedi, dans un entretien publié par le journal 'La Libre Belgique', candidate ministre-présidente de la Région après les élections de 2024.

"Oui, bien sûr, je suis candidate à la ministre-présidence bruxelloise en 2024. J'ai envie d'être à la place où j'aurai le plus d'impact. Je suis polyvalente, je suis quadrilingue, je connais les matières fédérales, mais j'ai aussi un véritable intérêt pour les matières bruxelloises. Et j'ai démontré l'impact politique que je peux avoir", a-t-elle affirmé. "La ministre-présidence fait clairement partie des fonctions qui m'intéressent. On a besoin d'ambitions fortes : bien-être, défi climatique, pouvoir d'achat?", a ajouté la députée libérale bruxelloise. Interrogée sur la nécessité de rassembler une majorité afin de former un gouvernement régional, Alexia Bertrand assure "parler à tout le monde". "On a instauré une dialectique respectueuse des autres formations. C'est fondamental. Personne n'a jamais raison tout seul, il faut miser sur l'intelligence collective", a indiqué la cheffe de file du MR au parlement bruxellois. (Belga)