Kayak: Artuur Peters décroche le bronze en K1 sur 1 000 m à Munich

Artuur Peters a décroché la médaille de bronze du K1 sur 1 000m aux championnats d'Europe de kayak sprint samedi à Munich, en Allemagne. Le Limbourgeois de 25 ans, déjà 3e de l'Euro précédent à Poznan, n'a été devancé que par le Hongrois Balint Kopasz, champion olympique, du monde et d'Europe, qui a reconduit son titre devant le multiple médaillé portugais Fernando Pimenta.

Artuur Peters est passé en 6e position après 250 mètres. Il avait déjà progressé de deux rangs au passage à mi-course (4e), revenant à hauteur de l'Allemand Jakob Thordsen aux 700 mètres. Son sprint final lui a permis d'assurer la 3e place, parvenant même à inquiéter Pimenta pour l'argent dans les derniers coups de pagaie. Kopasz a signé un chrono de 3:29.898, 2.066 secondes devant Pimenta (3:31.964) et avec 2.503 secondes d'avance sur Peters (3:32.401). Après 2021, c'est la 2e médaille continentale en seniors pour Peters, sacré déjà champion du monde espoirs (2016) et juniors (2014), ainsi que champion d'Europe espoirs en K2 avec son équipier Bram Sikkens. Sa soeur aînée Hermien et sa partenaire Lize Broekx, disputeront un peu plus tard (13h16) la finale A du K2 féminin sur 500 m. (Belga)