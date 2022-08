Ladies European Tour - Manon De Roey termine 7e à Sotogrande où Nelly Korda remporte la victoire

Manon De Roey a terminé à la 7e place du classement de l'Aramco Team Series Sotogrande (Ladies European Tour/1 million de dollars) en Espagne, samedi. Avec un dernier tour en 70 coups, soit 2 sous le par, l'Anversoise de 30 ans a porté son total à 208, 8 sous le par.

Après un premier tour bouclé en 66 coups, De Roey était en 2e position, avant de reculer à la 5e place après un deuxième tour dans le par. Lors de son dernier tour, elle a réussi trois birdies et un eagle, mais a également dû inscrire un bogey et un double bogey sur sa carte de score. Au classement final, la numéro 1 belge a frappé 5 coups de plus que la championne olympique américaine Nelly Korda. Avec un tour final en 67 coups, celle-ci a volé la victoire à sa sœur aînée. Jessica Korda a non seulement chuté à la 2e place après un tour de 77 coups, mais elle doit également partager cette position avec la Française Pauline Roussin et l'Espagnole Ana Palaez Trivino. De Roey reste 4e dans le Race to Costa del Sol, le classement du Ladies European Tour. (Belga)