Le Festival mondial de Foklore a fait vibrer le centre de Namur

Après plusieurs spectacles d'ouverture vendredi, les troupes présentes à la 60e édition du Festival mondial de Folklore de Jambes-Namur ont défilé samedi dans le centre de la capitale wallonne.

Au total, le rendez-vous international réunit cette année quelque 300 danseurs, chanteurs et musiciens. Les pays représentés sont le Chili, la Thaïlande, le Mexique, la Colombie, le Kenya et la Pologne. La Belgique est représentée par l'Ensemble Folklorique Gelmel de Schoten, l'Ensemble Pas D'la Yau de Quevaucamps ainsi que les Jambois de la Frairie Royale des Masuis et Cotelis. Samedi, les troupes ont défilé à l'occasion du marché hebdomadaire namurois. Comme le veut la tradition, les artistes ont ensuite été conviés dans les Jardins du Maïeur pour des démonstrations suivies d'un verre de l'amitié. Le bourgmestre namurois, Maxime Prévot (Les Engagés), en a aussi profité pour faire quelques pas de danse avec les Masuis et Cotelis. Après un gala samedi soir, les festivités se poursuivront dimanche à Jambes avec une cérémonie œcuménique, un défilé dans le cadre de la brocante et un cortège avec animation musicale avenue Jean Materne, Ce sont ensuite une aubade et un nouveau spectacle qui seront le fil conducteur de l'après-midi avant un grand bal qui se déroulera en soirée. Lundi, les troupes se produiront dans des maisons de repos. Une réception officielle est ensuite prévue au palais provincial avant un nouveau gala qui clôturera ces quatre jours placés sous le signe du folklore. (Belga)