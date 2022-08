Le K4 féminin sur 500 m éliminé en demie de l'Euro de kayak sprint

Le K4 féminin formé par Lize Broekx, Hermien Peters, Camille Dewaele et Amber Van Broekhoven, a terminé 6e de sa demi-finale sur 500 m, samedi matin, à l'Euro de kayak sprint, qui se déroule jusqu'à dimanche dans le cadre des Championnats européens multisports, à Munich. Seules les trois premières équipes rejoignaient la finale A, les autres étant éliminées. Les Belges terminent ainsi leur régate à la 12e place finale.

Dans l'unique série de la demi-finale, les Belges ont longtemps lutté avec l'Espagne pour la 2e place, mais n'ont pu accélérer lors du sprint final. L'Espagne par contre s'est envolée pour l'emporter en 1:36.656, devant la Slovaquie (1:36.740) et l'Ukraine (1:37.077). La Belgique a fini 6e, en 1:37.640, soit à plus de 5 dixièmes de seconde de la 3e place qualificative, juste derrière la Suède, 4e, et la République tchèque, 5e. En séries vendredi matin, le quatuor avait terminé 6e de la 2e série, où seules les trois premières équipes se qualifiaient directement pour la finale A, le top 9 européen. Plus tard dans la journée, Artuur Peters sera engagé samedi (13h00) en finale A du K1 sur 1000m, juste avant celle du K2 féminin de Lize Broekx et Hermien Peters (13h16). Le cadet des Peters disputera sa 2e finale A du week-end dimanche (15h43), associé à son équipier Bram Sikkens en K2 sur 500 m. (Belga)