Les Belges à l'étranger - Leicester, défait par Southampton à domicile, poursuit son mauvais début de saison

Les Belges de Premier League étaienten action, samedi après-midi, sur les pelouses à l'occasion de la 3e journée de championnat d'Angleterre. Timothy Castagne et Youri Tielemans se sont inclinés avec Leicester face à Southampton, 1-2, après avoir ouvert la marque. .

Avec Timothy Castagne titulaire sur le flanc droit de la défense mais sans Youri Tielemans, sur le banc au départ et aligné à la 65e à la place de Perez (65e), les Foxes ont inscrit le premier but en deuxième période grâce à James Maddison (54e). Les Saints ont égalisé grâce à un but d'Adams (68e), qui s'est fendu d'un doublé un quart d'heure plus tard pour offrir la victoire aux siens (84e). Dennis Praet est resté sur le banc de Leicester. Everton a également buté sur Nottingham Forest, n'obtenant que le point du partage 1-1. Amadou Onana, qui avait disputé une fin de rencontre convaincante face à Aston Villa la semaine dernière, a eu droit à plus d'une demi-heure de jeu pour les Toffees. Il a remplacé Davies à la 57e minute. Orel Mangala était quant à lui titulaire pour Forest, mais il a été remplacé quelques instants avant l'entrée au jeu d'Onana, par Yates (55e). Dans les dix dernières minutes, Johnson a inscrit le premier but de la rencontre pour Forest (82e), mais Gray lui a répondu peu avant la fin du temps réglementaire pour remettre les deux équipes à égalité (88e). Au classement, Leicester connaît un début de saison difficile et figure parmi les relégables à la 18e place, avec un seul point. Everton, 16e, ne devance les Foxes qu'à la différence de but, tandis que Nottingham et Southampton se talonnent aux 11e et 12e places avec 4 points chacun. (Belga)