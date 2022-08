Loana Lecomte titrée en moutainbike, Githa Michiels 29e et Emeline Detilleux non classée

La Française Loana Lecomte est sacrée championne d'Europe de moutainbike après sa victoire dans le cross-country féminin samedi à Munich. Elle a devancé sa compatriote Pauline Ferrand Prévot et la Néerlandaise Anne Terpstra.

Githa Michiels a terminé première Belge en se classant 29e à 10:24 tandis que Emeline Detilleux a fini non classée après avoir été doublée par Lecomte. Lecomte s'est isolée en tête à la mi-course après un souci mécanique de Ferrand Prévot. La Française s'impose en 1h28:04 avec 37 secondes d'avance sur sa compatriote et 3:08 sur Terpstra. Lecomte, 23 ans, décroche ainsi le premier titre européen de sa carrière chez les élites. En 2020, elle avait été sacrée championne d'Europe et championne du monde espoirs. L'année dernière, elle avait terminé 6e de la course des Jeux Olympiques de Tokyo. Vendredi, le Britannqique Tom Pidcock a décroché le titre européen devant le Danois Sebastian Fini Carstensen et le Suisse Filippo Colombo. Jens Schuermans s'est classé 6e, Daan Soete 18e et Pierre de Froidmont 38e. (Belga)