Tinne Gilis, championne d'Europe de squash pour la première fois face à sa soeur Nele

Tinne Gilis est à son tour devenue championne d'Europe de squash pour la première fois de sa carrière et succède au palmarès à sa soeur, Nele, lauréate lors de la précédente édition en 2019 qu'elle a battue en finale samedi à Hambourg, en Allemagne.

Respectivement têtes de série N.1 et 2, Nele et Tinne Gilis se sont retrouvées en finale. Tinne Gilis, 24 ans, 13e mondiale, a battu Nele Gilis, 26 ans et 12e mondiale, en trois sets - 11-9, 11-9 et 11-9 - après presqu'une heure de jeu (54 minutes). Originaire de Mol, les soeurs Gilis possèdaient déjà un palmarès à l'Euro, revenu à l'agenda après deux annulations (en 2020 et 2021) en raison de la crise sanitaire. Si Tinne Gilis s'offre son premier titre de championne d'Europe, elle avait déjà conquis le bronze en 2016. Outre son titre européen il y a trois ans, Nele Gilis a décroché une médaille d'argent en 2016 et deux médailles de bronze en 2017 et 2018. "C'est fantastique. Le match a été dur et le rythme très élevé depuis le début. Je suis contente d'avoir trouvé des solutions même si j'étais vraiment fatiguée", a commenté Tinne Gillis sur le court rendant hommage à sa soeur, qui s'était blessée à la hanche au mois de juin. "Je ne pensais pas qu'elle puisse jouer ce championnat d'Europe il y a quelques semaines. Elle a fait un gros travail pour revenir parce que c'est son premier tournoi depuis sa blessure". Tinne Gilis a remporté le mois dernier la médaille d'or des Jeux Mondiaux à Birmingham, aux Etats-Unis. (Belga)