Tour d'Espagne - Fracture du coude et du scaphoïde pour Steff Cras, premier abandon de la Vuelta 2022

Steff Cras (Lotto Soudal) souffre d'une fracture du coude et du scaphoïde droits ainsi que d'une fracture de l'auriculaire gauche à la suite de sa chute dans la 2e étape du Tour d'Espagne, a indiqué Lotto Soudal samedi soir.

Le coureur belge de 26 ans est le premier coureur à avoir abandonné dans le Tour d'Espagne 2022. Il a chuté en compagnie du Néerlandais Wout Poels (Bahrain Victorious) et de son coéquipier le Polonais Kamil Malecki à une dizaine de kilomètres de l'arrivée de la 2e étape du Tour d'Espagne, qui a relié Bois-le-Duc à Utrecht sur 175,1 km samedi. Si les deux premiers pouvaient repartir, Steff Cras restait au sol, entouré par l'équipe médicale, et devait abandonner. Il a par la suite été transporté à l'hôpital pour y passer des examens. Steff Cras, qui quittera Lotto Soudal pour TotalEnergies en fin de saison, disputait sa 3e Vuelta, et son 4e grand tour. Il avait abandonné dans la 9e étape du Tour de France 2020. Son abandon porte à 181 le nombre de coureurs dans le peloton du 77e Tour d'Espagne. (Belga)