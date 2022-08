Un samedi sous le soleil

Le temps sera doux ce samedi après-midi, avec des températures maximales comprises entre 19 et 24°, le tout sous un ciel globalement dégagé, selon les prévisions à la mi-journée de l'Institut royal météorologique. Le vent sera généralement modéré d'ouest.Le ciel se couvrira un peu plus dimanche après-midi, après une matinée ensoleillée. Le temps restera cependant globalement sec, même si l'une ou l'autre averse n'est pas exclue au nord du pays. Les températures seront similaires à samedi. La journée de lundi devrait amener quelques ondées voire pluies, qui perdront en intensité en se dirigeant vers l'est du pays. Le mercure grimpera au fil de la semaine pour atteindre jusqu'à 31° jeudi. (Belga)