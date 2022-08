Victoire de Tottenham face à Wolverhampton et Dendoncker, nouveau record pour Harry Kane

Harry Kane rentre dans l'histoire de la Premier League avec son 185e but pour Tottenham samedi contre Wolverhampton en match de la 3e journée de championnat. Il détrône l'Argentin Agüero (184 buts avec Manchester City) et détient désormais le record de buts pour la même équipe dans le championnat anglais.

Les Londoniens ont eu besoin de plus d'une heure pour réussir à faire céder les Wolves avec cette belle passe aérienne de Ivan Perisic au second poteau sur Kane. Cette victoire (1-0) fait monter, provisoirement, les Spurs à la première place du classement avec 7 points en attendant les autres matchs du week-end. Malheureusement pour Leander Dendoncker et son équipe, cette défaite ne permettra pas de changer la donne de ce début de championnat décevant. Le milieu de terrain est monté à la 58e en remplacement de Moutinho, mais n'a pas réussi à faire la différence. Wolverhampton recule au 18e rang du classement avec son unique point en trois matchs. (Belga)