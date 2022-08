CCIO 4* d'Arville - La Belgique gagne la Coupe des Nations FEI, Tine Magnus sacrée championne de Belgique

Julien Wergifosse (Floren), Jarno Verwimp (Kyba), Lara De Liedekerke-Meier (Ducati) et Maarten Boon (Gravin) ont offert la victoire à la Belgique à la Coupe des nations FEI du CCIO 4* d'Arville dimanche. Ils ont cumulé 131,2 points et devancé l'Allemagne (148,5) et l'Italie (193,0).

En tête après le dressage, les Belges avaient reculé au 3e rang, samedi, après le jumping derrière la Grande-Bretagne et la Suède. Ces deux nations ont souffert dans le cross dimanche à l'inverse des Belges. De Liedekerke-Meier a réussi un sans-faute. Verwimp a pris 9,2 points de pénalité, Boon 9,6 et Wergifosse 19,6. Le concours complet d'Arville attribuait également le titre national. Lara De Liedekerke-Meier n'est pas parvenue à aligner un 6e titre consécutif. Elle a été devancée par Tine Magnus, sur Champagne Pia (40,0 pts) et Laura Loge (Absolut Allegro/ 41,0). Avec 41,4 points, De Liedekerke-Meier a dû cette fois se contenter de la 3e marche du podium. (Belga)