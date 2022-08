Championnat de Belgique des rallyes - Le Français Stéphane Lefebvre toujours solide leader après la 2e journée à Ypres

Stéphane Lefebvre (Citroën C3) a conforté sa place de leader au Rallye d'Ypres comptant pour le championnat de Belgique (BRC) à l'issue de la deuxième journée samedi.

Le pilote français en tête depuis le début de l'épreuve peut même se targuer de se hisser à la 7e place du classement général absolu de ce rendez-vous WRC et devance de 25.7 secondes le Norvégien Andreas Mikkelsen au classement WRC2. Grégoire Munster (Hyundai) conserve sa 2e place mais compte désormais plus d'une minute de retard sur Lefebvre (1:25). Troisième classé, Chris Ingram (Skoda Fabia Evo) navigue à un peu plus d'une minute trente du leader et à 11 secondes de Munster. Vincent Verschueren (Volkswagen Polo Gti) est 4e et Maxime Potty (Citroën C3 Rally2) 5e. La première boucle samedi avait été marquée par l'abandon notamment de Bernd Casier (Ford Fiesta MKII), Pieter-Jan-Michiel Cracco (Hyundai i20 N), Gilles Pyck (Renault Clio Rally4) et Bjorn Syx (BMW M3) qui ont dû jeter l'éponge suite à des sorties de route. (Belga)