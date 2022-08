Championnats européens - Eliott Crestan a tenté mais a terminé 8e de la finale du 800 m: "J'ai joué et perdu"

Eliott Crestan a terminé huitième et dernier de la finale du 800 m des championnats d'Europe d'athlétisme dimanche soir à Munich. Le Lesvois de 23 ans a terminé en 1:45.68, son record de la saison.

Crestan, 6e après 400 m et 5e après 500 m a effectué un gros effort dans la ligne droite opposée pour se retrouver 2e à 200 mètres de l'arrivée. Mais il n'a pu résister dans la ligne droite finale. "Au moins j'ai essayé", a-t-il haussé les épaules après coup. "Je ne voulais pas juste courir derrière et espérer une cinquième ou sixième place. Ça ne m'intéressait pas. Je voulais aller chercher une médaille et je savais que je devais prendre l'initiative pour le faire. J'ai joué sur la surprise. Tactiquement, c'était bien ficelé, j'ai trouvé, mais à la fin les jambes étaient vides. J'ai parié et perdu. La course était 50 mètres trop longue pour moi aujourd'hui." Crestan s'est également illustré ces derniers jours dans les séries et les demi-finales du 800 mètres. "Je me sens bien dans ma peau et j'avais le sentiment que la bagarre dans cette finale était ouverte", a-t-il indiqué. "Je voulais en profiter. Ça n'a pas marché, mais je n'ai rien à me reprocher. Ma forme est bonne et j'espère pouvoir la transformer en un meilleur chrono au Mémorial Van Damme." (Belga)