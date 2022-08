Championnats européens - Femke Bol est la reine de Munich, Armand Duplantis ajoute un nouveau titre

Armand Duplantis vit un été radieux: à l'or mondial d'Eugene venu compléter son palmarès il y a un mois, le perchiste prodige suédois a ajouté un deuxième titre européen consécutif, grâce à un saut à 6m06, samedi soir à Munich. Il a franchi sa 51e barre à plus de 6 mètres en 38 concours différents.

Dans des conditions fraîches et humides, après qu'un orage a copieusement arrosé la cité bavaroise dans l'après-midi, le Suédois de 22 ans s'est imposé devant l'Allemand Bo Kanda Lita Baehre, qui a plafonné à 5m85, et le Norvégien Pal Haugen Lillefosse (5m75 au premier essai). Duplantis est désormais champion olympique en titre, champion du monde en plein air et en salle, les deux en 2022, double champion d'Europe en plein air (2018 et 2022) et champion d'Europe en salle (2021). Femke Bol a ajouté une 3e médaille d'or continentale à sa collection munichoise. Après s'être déjà imposée sur 400 m et 400 m haies, la jeune Néerlandaise de 22 ans a signé un triplé inédit aux championnats d'Europe en remportant le relais 4x400 m avec ses coéquipières. Bol, qui s'est élancée en troisième position dans le rôle de la dernière relayeuse, a permis aux Pays-Bas de s'imposer en 3:20.87, devant la Pologne (3:21.68) et la Grande-Bretagne (3:21.74). Avant sa semaine bavaroise, son palmarès était constitué du bronze olympique 2021 sur 400 m haies, et d'argent mondial 2022 du 400 m haies et du relais 4x400 m mixte, glanés à Eugene (Etats-Unis) il y a un mois. (Belga)