Avec un bilan de deux médailles, une en or en heptathlon grâce à Nafi Thiam et une en argent avec les Tornados en 4x400 m, la Belgique s'est classée 17e dans le tableau des médailles de la 25e édition des championnats d'Europe d'athlétisme disputés du 15 au 21 août 2022 à Munich en Allemagne.

La nation hôte termine en tête avec 16 médailles : 7 en or 7 en argent et 2 en bronze. La Grande-Bretagne occupe la 2e place avec 20 médailles (6 en or, 6 en argent et 8 en bronze). L'Espagne complète le podium avec 10 médailles (4, 3, 3). La Grèce occupe une inattendue 4e place avec 5 médailles (4 en or, 1 en argent) devant les Pays-Bas dont 3 des 4 médailles d'or ont été enlevées par Femke Bol. Deux médailles de bronze porte à 6 son total. La Pologne est 6e avec 14 podiums (3, 6, 5), l'Italie 7e avec11 podiums (3, 2, 6). Sixième nation au nombre de médailles (9), la France n'est que 22e car aucune Marseille n'a retenti au stade olympique de Munich (4 en argent, 5 en bronze). Vingt-huit pays ont au moins gagné une médaille. En 2018, la Belgique était rentrée de la précédente édition organisée à Berlin avec 6 médailles : 3 en or remportées par Nafissatou Thiam (heptathlon), les Belgian Tornados (4x400 m) et Koen Naert (marathon); 2 en argent avec Bashir Abdi (10.000 m) et Kevin Borlée (400 m) et 1 en bronze décernée à Jonathan Borlée (400 m). Un bilan qui avait placé la Belgique à la 5e place derrière la Grande-Bretagne, la Pologne, l'Allemagne et la France. (Belga)