Christophe De Keyser 6e mondial du triathlon longue distance à Samorin

Christophe De Keyser a bouclé les championnats du monde de triathlon de longue distance à la 6e place, à Samorin, à l'occasion des Mondiaux ITU multisports, qui se déroulaitent jusquà dimanche en Slovaquie. Le Brabançon de 29 ans a parcouru l'épreuve (2 km de natation, 80 km de vélo et 18 km de course à pied) en 3h18:02. La victoire est revenue au Français Pierre Le Corre en 3h11:15 devant les Allemands Florian Angert (3h13:29) et Frédéric Funk (3h15:40).

De Keyser, qui est sortie de l'eau à la 5e place , à 38 secondes de Le Corre, est longtemps resté dans le coup pour un podium. Il a déposé sa machine en 2e transition à quelque 3 minutes de la tête de course occupée par les Allemands devant Le Corre. Ce dernier, mis en confiance après sa médaille d'argent à l'Euro de distance olympique la semaine dernière à Munich, a été intraitable sur les 18 derniers kilomètres à pied. Le Français a été l'un des deux seuls triathlètes à descendre sous l'heure de course, bouclant la dernière épreuve en 57:45. De Keyser, auteur d'un chrono d'1h02:07 sur le parcours pédestre, n'a pu accrocher l'Italien Gregory Barnaby, 4e (3h16:21) et le Français Clément Mignon, 5e (3h17:53) pour néanmoins obtenir une belle 6e place mondiale. Deuxième Belge engagé, Emmanuel Lejeune s'est classé 25e, en 3h36:32. Le Hennuyer avait pris jeudi la 7e place de l'épreuve d'aquathlon, à un peu plus d'1 minute du vainqueur hongrois Mark Devay. Chez les dames, le titre mondial ITU est revenu à la Britannique Lucy Charles-Barclay, en 3h34:17, devant sa compatriote Emma Pallant (3h37:29) et la Néerlandaise Sarissa De Vries (3h39:26). (Belga)