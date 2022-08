Coupe Sels - Arnaud De Lie le plus rapide à Merksem

Arnaud De Lie (Lotto Soudal) a remporté la 95e édition de la Coupe Sels (1.1), dimanche à Merksem. L'Ardennais s'est imposé au sprint après 114,7 km de course devant le Britannique Chris Lawless (TotalEnergies) et Kenneth Van Rooy (Sport Vlaanderen-Baloise).

Le top 5 est complété par Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB) et le Néerlandais Corné van Kessel (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux). "L'équipe a roulé pour moi toute la journée", a déclaré Arnaud De Lie, cité dans un communiqué de son équipe. "Nous avons contrôlé l'échappée, puis après un gros travail de Victor Campenaerts, nous avons lancé le sprint. Finalement, je n'ai eu à sprinter que sur les 150 derniers mètres". Arnaud De Lie, 20 ans, a décroché dimanche la 8e victoire de sa carrière professionnelle, entamée en début d'année. "Je n'aurais jamais pu rêver de cela en début d'année. La saison a été très bonne, tant pour moi que pour l'équipe", dit le jeune coureur wallon, qui s'était auparavant imposé au Trophée Playa de Palma, au GP Jean-Pierre Monséré, à la Volta Limburg Classic, à la Marcel Kint Classic, à la Flèche de Heist, au Tour du Limbourg et dans la 3e étape du Tour de Wallonie. Après Merksem, Arnaud De Lie sera le 23 août au départ de l'Egmont Cycling Race à Zottegem, et cinq jours plus tard de la Bretagne Classic - Ouest-France (WorldTour) à Plouay. "Je pourrai y viser un bon résultat aussi" avance De Lie. "Pour moi, la saison ne doit pas se terminer de sitôt". L'épreuve, aussi appelée Johan Museeuw Classic, n'avait pu être organisée en 2020 et 2021 à cause de la crise sanitaire. La 94e édition avait été remportée par l'Italien Attilio Viviani en 2019. Le frère d'Elia Viviani avait alors battu au sprint le vainqueur de l'édition 2018, Timothy Dupont, et Michael Van Stayen. (Belga)