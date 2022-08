Eleonora Camilla Gasparrini s'impose à Merksem

L'Italienne Eleonora Camilla Gasparrini (Valcar-Travel&Service) a remporté la Merxem Classic, disputée sur 114,65 km dimanche à Merksem, où elle a devancé sur la ligne d'arrivée l'Américaine Megan Jastrab (DSM) et sa compatriote et coéquipière Silvia Persico.

Julie De Wilde (Plantur-Pura) a terminé 4e et première Belge, devant l'Américaine Kaia Schmid (Human Powered Health) qui complète le top 5. Eleonora Camilla Gasparrini, 20 ans, a signé la première victoire de sa carrière à Merksem. La Turinoise succède à Lotte Kopecky, qui avait inscrit son nom au palmarès en 2019, la course ayant été annulée en 2020 et 2021 à cause du coronavirus. (Belga)