Les Belges à l'étranger - L'Atletico de Madrid puni 0-2 par Villarreal

L'Atletico de Madrid s'est incliné 0-2 à domicile face à Villarreal dimanche lors de la deuxième journée du championnat d'Espagne. Axel Witsel, de nouveau aligné en défense centrale, et Yannick Carrasco étaient titulaires Au classement, Villarreal est en tête avec 6 points, tout comme le Real Madrid, le Betis et Osasuna. L'Atletico glisse à la 7e place avec 3 points.

En première période, les Colchoneros ont été bousculés par leurs adversaires. Villarreal a bien ralenti le rythme de manière à ce que l'Atletico manque de solution tant défensivement qu'offensivement. A l'image de Carrasco marqué par Juan Foyth, les visités étaient dominés au point que le public a commencé à gronder quand Witsel ne s'est pas laissé surprendre par un lob de Yeremy Pino (29e). Les Colchoneros sont revenus des vestiaires avec de meilleures intentions offensives, mais ils n'ont pas tenu longtemps avant de céder le relais à Villarreal. Sous le pressing adverse, les défenseurs madrilènes ont plusieurs fois expédié le ballon à la va-vite. Mais sur un dégagement manqué de Nahuel Molina, Pino a récupéré le ballon dans la surface de réparation et a trompé Jan Oblak (73e, 0-1). Les Matelassiers ont réagi et sur un centre d'Antoine Griezmann, Carrasco a dévié le ballon au point de penalty vers Matheus Cunha dont le tir a heurté la transversale. Sur le rebond, Geronimo Rulli a accompli un miracle sur une frappe de Carrasco (78e). Les joueurs de Diego Simeone ont commencé à s'énerver et Molina s'est fait exclure (90e+4). Ils avaient perdu le match et Gerard Moreno les a punis d'une frappe depuis l'entrée du rectangle (90e+7, 0-2) (Belga)