Ligue des Champions féminine - Anderlecht battu aux tirs au but par Kuopio et éliminé au premier tour qualificatif

Anderlecht a été éliminé au premier tour des qualifications de la Ligue des Champions féminine après sa défaite aux tirs au but (2-2, 3-4 t.a.b.) en finale du groupe 5 contre les Finlandaises de Kuopio dimanche à Lodz en Pologne.

Les Bruxelloises ont pris les commandes de la partie via Stefania Vatafu (35e) avant Gentjana Rochi n'égalise en seconde période (55e). En prolongations, Sarah Wijnants a pensé offrir la qualification au RSCA (102e) mais Rochi a arraché la séance de tirs au but en fin de rencontre (119e). Alors que les deux équipes ont réussi leurs trois premières tentatives, Kuopio a manqué son quatrième tir au but mais Lotje de Keizer a ensuite vu son penalty être repoussé par la gardienne finlandaise. Simonen a inscrit le 5e tir au but finlandais avant que Vatafu ne voit son envoi heurter le cadre, éliminant Anderlecht. Jeudi, les joueuses de Dave Mattheus s'étaient imposées en demi-finale contre Lodz, ville-hôte de ce mini-tournoi. Les Finlandaises l'avaient elles emporté 2-0 contre les Lituaniennes du FC Gintra. Anderlecht ne figure donc pas parmi les 24 qualifiés pour le second tour, disputé sur le même principe. Douze tickets sont à octroyer pour la phase de poules où figurent directement Lyon, le tenant du titre, Barcelone, le dernier finaliste, Chelsea et Wolfsburg. La finale est prévue début juin à Eindhoven. (Belga)