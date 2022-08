Reims et ses Belges arrache le nul à Strasbourg, victoire pour Ngonge et Fellaini

Strasbourg et Reims n'ont pas réussi à se départager (1-1) pour la 3e journée du championnat de France dimanche. Maxime Busi et Wout Faes ont joué les 90 minutes pour Reims et Matz Sels a défendu la cage de Strasbourg.

Après l'ouverture du score par Alexander Djikuen en fin de première mi-temps (45+2e), le Racing s'est fait rejoindre par les Rouge et Blanc en fin de match avec un but de Folarin Balogun (84e). Busi a reçu une carte jaune suite à une contestation de l'arbitrage (14e) et Sels a lui réalisé cinq arrêts. Strasbourg prend la 12e place du classement et Reims 19e. Aux Pays-Bas, Cyril Ngonge a joué les 90 minutes pour Groningue qui a remporté la rencontre 1-0 contre les Go Ahead Eagles. Le match a vite tourné en la faveur des locaux grâce à une erreur défensive de Jeffrey De Lange qui a marqué contre son camp dès la 3e minute. Groningue prend la 10e position du classement avec 4 points en 3 matchs. En Chine, Marouane Fellaini, capitaine du Shandong Taishann, a remporté son match 2-1 contre le Chengdu Rongcheng. Cette nouvelle victoire permet à Shandong de décrocher une sixième succès de rang et de pointer à la 2e place après 14 journées. (Belga)