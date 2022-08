Tour d'Espagne - Gerben Thijssen a lutté contre la douleur dans la 3e étape: "Je me suis battu"

Après sa lourde chute samedi dans la 2e étape du Tour d'Espagne, Gerben Thijssen a lutté contre la douleur pour franchir l'arrivée de la 3e étape dimanche à Breda aux Pays-Bas. "J'avais mal sur la route mais je me suis battu. Je suis surtout déçu d'avoir manqué une chance de gagner au sprint aujourd'hui (dimanchr, ndlr)", a-t-il déclaré.

Thijssen, 24 ans, a finalement terminé à la 15e place de l'étape. "Nous étions un peu trop loin dans le dernier virage. Mais je n'avais pas un bon ressenti durant le sprint. Après une telle chute, vous appuyez un petit plus sur les freins mais cela n'aide pas pour un sprint évidemment. C'est dommage car j'aurais pu faire un résultat." Le coureur d'Intermarché-Wanty Gobert espère profiter du jour de repos pour soigner sa cheville. "Je suis content d'avoir pu terminer cette étape. Mon papa m'a fait un bandage à la cheville avant le départ et cela m'a bien aidé. J'ai davantage souffert de mon dos. Heureusement, demain (lundi, ndlr) c'est un jour de repos. Nous prenons l'avion ce soir et demain je pourrai récupérer. Je suis encore en course et j'espère que cela ira mieux chaque jour." (Belga)