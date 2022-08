Tour d'Espagne - Tim Merlier incapable de sprinter en raison de problèmes de chaîne

Troisième samedi, Tim Merlier a à peine participé au sprint au terme de la troisième étape du Tour d'Espagne dimanche à Breda. "Ma chaîne a sauté juste avant que j'entame mon sprint", a soupiré le coureur Alpecin-Fenix

Samedi, Merlier s'était retrouvé trop tôt dans le vent et a reçu deux coups de coude. Dimanche, il a été victime d'un ennui technique. "Cela ne devrait pas arriver, mais malheureusement ce n'est pas la première fois. Coquard a fait une petite manœuvre dans le sprint. J'ai fait une manoeuvre, je pense juste aux 500 mètres environ, et ma chaîne s'est détachée. Je l'ai vite remise en place et j'ai aussi rapidement pu cliquer dans la pédale, mais l'élan était brisé. Je suis vraiment déçu, les jambes sont bonnes, l'équipe a travaillé dur et je n'ai pas pu défendre ma chance." "J'aurais aimé gagner lors de ce premier week-end, pour faire baisser la pression. Il faudra attendre après le deuxième jour de repos, lors de la onzième étape, pour avoir une nouvelle occasion. C'est long. Il faudra serrer les dents dans les montagnes la semaine prochaine et espérons qu'il ne fera pas trop chaud", a avancé Merlier. (Belga)