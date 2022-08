WTA Cincinnati - Caroline Garcia en finale contre Petra Kvitova

Caroline Garcia, 35e mondiale, qui a écarté Aryna Sabalenka (WTA 7), et Petra Kvitova, 28e joueuse du monde,, tombeuse de Madison Keys (WTA 24), seront opposées dimanche lors d'une finale inédite au WTA 1000 de Cincinnati, dernière grande répétition sur dur avant l'US Open.

La Française, au cours d'un match interrompu à deux reprises par la pluie durant plus de quatre heures au total, a fini par avoir le dernier mot sur la Bélarusse 6-2, 4-6, 6-1. A 28 ans, elle devient ainsi la première joueuse issue des qualifications à atteindre une finale de WTA 1000, elle qui a écarté au passage Elise Mertens en 8es de finale. La Lyonnaise tentera de remporter un troisième tournoi de cette catégorie. Ses deux premières victoires remontent à 2017, à Wuhan et Pékin. Elle renoue cet été avec son meilleur niveau et cumule désormais 25 victoires depuis le mois de juin, au gré d'un parcours qui l'a vue s'imposer en juin à Bad Homburg et en juillet à Varsovie, où elle avait eu au passage le scalp de la numéro 1 mondiale Iga Swiatek. La Tchèque Petra Kvitova, 32 ans, a elle renversé 6-7 (6/8), 6-4, 6-3 Madison Keys, lauréate de l'épreuve en 2019. La double lauréate de Wimbledon (2011, 2014), qui retrouvait le dernier carré pour la troisième fois dans l'Ohio après 2012 et 2018, a fini par faire déjouer Keys, dont la puissance de frappe a souvent été trahie par sa maladresse. L'Américaine de 27 ans, si impressionnante en 8e pour écarter la Polonaise Swiatek, et en quarts face à la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 25), lauréate de Wimbledon, n'a pu empêcher Kvitova d'aller chercher la finale et qui visera un 9e titre dans un WTA 1000, qui serait son 30e au total. (Belga)